Sestri Levante, vandalizzato il percorso della Resistenza: la denuncia dell’Anpi

Sestri Levante. Atti vandalici domenica 5 maggio sul percorso della Resistenza nel parco urbano pubblico del Colle di Montepagano. Lo denuncia l’Anpi di Sestri Levante.

“Questo gesto ha causato danni significativi al patrimonio pubblico. Tra gli atti vandalici commessi, è avvenuta l’estirpazione e la scomparsa del pannello informativo situato sul belvedere del parco. Questo pannello, installato nel mese di aprile del 2023 oltre ai cenni storici dei fatti accaduti nella zona durante la Seconda guerra mondiale portava il ricordo dei 5 partigiani rivani caduti nella guerra di liberazione, come parte integrante del progetto di riqualificazione dei sentieri della resistenza, rappresentava un importante strumento educativo e di valorizzazione del territorio. Tale progetto, che coinvolgeva attivamente numerose realtà, tra cui le scuole elementari di Riva Trigoso e San Bartolomeo, il Comune di Sestri Levante, l’associazione Sentieri a Levante, il Museo archeologico e della città e l’Istituto di Istruzione Superiore Natta – Deambrosis tramite un progetto Pcto, mirava a promuovere la conoscenza storica e l’educazione ambientale”.

Di fronte a tale vile atto, l’Anpi ha deciso di intraprendere azioni legali e ha presentato querela verso ignoti. “Riteniamo che quanto accaduto non solo sia vergognoso, ma sia doveroso perseguire gli autori di questo gesto vandalico e metterli di fronte alle loro responsabilità. Nel caso in cui gli artefici di tali danni vengano individuati, ci impegneremo affinché, ove possibile, siano coinvolti nel processo di ripristino del patrimonio danneggiato. Condanniamo fermamente questi atti di vandalismo e ribadiamo il nostro impegno nel continuare a lavorare per la tutela e la valorizzazione del nostro territorio e della nostra storia comune”.