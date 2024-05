Operai picchiato nello stabilimento Fincantieri: denunciati cinque colleghi

Sestri Levante. Sono stati identificati tutti i presunti autori del pestaggio ai danni di un operaio di 25 anni originario del Bangladesh avvenuto lo scorso marzo nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso.

Si tratta di cinque operai anche loro del Bangladesh, tutti tra i 26 e i 41 anni, dipendenti di una ditta di Udine che lavora in subappalto nello stabilimento. La vittima era stata circondata e presa a calci e pugni durante una lite scoppiata per il possesso di un casco di sicurezza. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa, era stata portata in ospedale a Lavagna: la prognosi era di 30 giorni.

Nello stabilimento di Riva erano arrivati anche i carabinieri che avevano subito avviato le indagini e denunciato, inizialmente, due operai di 24 e 46 anni. Gli accertamenti sono andati avanti nelle settimane successive e i militari hanno accertato che al pestaggio hanno partecipato altri tre operai: anche loro sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso.