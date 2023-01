Trasporto pubblico, assegnata la gara per i quattro assi di forza: “Quest’anno via ai lavori”

Genova. Sarà il raggruppamento di imprese formato da Colas Rail, Icm e Leonardo, a realizzare i quattro assi di forza del trasporto pubblico a Genova. L’appalto è stato aggiudicato dal Comune di Genova per una cifra complessiva di 177 milioni, a seguito del ribasso di gara.

Le tre aziende si occuperanno quindi della progettazione esecutiva e dei lavori dei nuovi tracciati incluso le corsie riservate, il totale rinnovo delle oltre 300 pensiline e fermate di attesa, della realizzazione del preferenziamento semaforico che garantirà il rispetto delle frequenze e della nuova tecnologia di ricarica elettrica degli assi Centro-Levante-Ponente (che prevedono alcuni tratti in filovia) e dell’asse Valbisagno.

“È un grande risultato raggiunto nel rispetto del cronoprogramma di intervento – commenta l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – entro il 2022. Nell’anno appena iniziato i cantieri entreranno nel vivo. Con le rimesse di Gavette e Staglieno, già in fase di progettazione esecutiva e realizzazione, inseriamo un altro fondamentale tassello nel più ampio progetto strategico Pnrr per la mobilità della nostra città e per Amt con le nuove tecnologie di ricarica in motion charging, utilizzando perlopiù il bifilare esistente, per gli assi Centro, Levante e Ponente e, primi in Italia, con la tecnologia flash charging per l’asse Valbisagno“.

Sugli assi di forza circoleranno 145 tra filobus e bus elettrici da 18 metri, che saranno acquistati a partire dal 2023. In totale la rete delle linee di forza si estenderà per 96 chilometri da Levante a Ponente e nelle valli, attraversando il centro. I capolinea definitivi saranno a Voltri, Prato, Marassi (piazza Galileo Ferraris) e Nervi (via del Commercio). I lavori dovrebbero iniziare dall’asse centrale “barrato”, quello che attraverserà corso Sardegna attestandosi a Sampierdarena, ma questi aspetti saranno valutati più precisamente durante la progettazione esecutiva.

Sul capitolo delle rimesse, invece, c’è ancora qualche incertezza. Dopo l’opposizione degli abitanti di via della Campanule, sembrava ormai certo che il deposito del Levante dovesse sorgere al posto dello stadio Carlini, “ma stiamo facendo valutazioni legate a problemi di costi”, riferisce l’assessore Campora. Un’ipotesi alternativa riguarda l’ex officina Guglielmetti, in procinto di tornare in mano pubblica dopo la vendita al braccio immobiliare della Coop. Ma i sindacati hanno già alzato le barricate perché in questo modo Amt rimarrebbe ancora senza un deposito nella zona orientale, come accade ormai da anni dopo la chiusura di Boccadasse.

A Staglieno, altro fronte caldo per le proteste degli abitanti di via Vecchia e dintorni contrari alla costruzione della nuova rimessa-parcheggio, la partita è ancora aperta: “Stiamo chiudendo gli accordi per gli espropri, alla fine è probabile che costruiremo un piano in meno, riducendo gli spazi interni”, aggiunge Campora che aveva prospettato ai residenti un progetto più soft rispetto a quello già vagliato nella procedura di assoggettabilità alla Via.

Tornando invece in via delle Campanule, sulle alture di Quarto a monte di corso Europa, non è ancora deciso se verrà costruito il parcheggio di interscambio a servizio del casello di Genova Nervi. L’opera era indicata come “opzione” nel bando di gara appena aggiudicato e anche in questo caso i dubbi erano legati all’aumento dei costi. “Ma visto che c’è stato un ribasso d’asta, la nostra intenzione è quella di realizzarlo“, anticipa Campora.

Tutti gli interventi sono finanziati dal pacchetto di 471 milioni complessivi concessi dal ministero delle Infrastrutture e coperti in parte coi fondi del Pnrr. Per il “quinto asse”, quello della Valpolcevera, si pensa a un project financing con bus elettrici proposto da Iren.