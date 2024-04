Passeggiata di Voltri, scatta la chiusura integrale: “Rischi per l’incolumità pubblica”

Genova. La passeggiata Bruzzone, a Voltri sarà completamente “off-limit” con l’unica eccezione dei due varchi che portano alla spiaggia libera.

Lo ha stabilito il vicesindaco Pietro Piciocchi con una specifica ordinanza alla luce delle condizioni in cui versa la passerella di legno dopo la mareggiate del 24 ottobre e del 5 novembre 2023, che hanno causato (nuovamente) gravi danni. Condizioni che nel corso dei mesi sono peggiorate, costringendo il Comune a correre ai ripari e a chiuderla del tutto.

Nel novembre scorso era stata infatti firmata un’ordinanza sindacale che chiudeva alcuni tratti della passeggiata, quelli più danneggiati, con delle transenne. A oggi però “le misure interdittive parziali non risultano più adeguate allo stato attuale dei luoghi tanto da dover procedere con l’interdizione totale”. A conferma delle condizioni di rischio, i rilievi strutturali effettuati dai tecnici del Comune e le richieste danni pervenute all’Associazione Utri Mare, cointestataria col Comune di Genova della concessione demaniale marittima.

“La passeggiata, realizzata mediante un impalcato in legno sorretto da elementi strutturali in legno e acciaio, è stata danneggiata dagli eventi meteo marini intensi verificatisi tra il 24 ottobre e il 5 novembre 2023 – si legge nell’ordinanza – determinando in alcuni tratti della stessa il sollevamento delle travi costituenti l’area calpestabile della passeggiata e, nella parte terminale di alcuni degli accessi alla battigia presenti sulla passeggiata, la creazione di un dislivello tra l’impalcato in legno e la spiaggia”.

Restano dunque aperti e percorribili soltanto il varco di accesso alla spiaggia dal bar Fuori Rotta e quello sul lato levante, almeno sino a quando non verranno completati i lavori di messa in sicurezza e ripristino della passerella. Nel frattempo, la passeggiata verrà chiusa da altre transenne. Lo scorso 18 marzo era partita la prima tranche di lavori nel tratto che presenta meno danni, quello che va da piazza Odicini a piazza Giuseppe Dagnino (“piazza bianca”). Gli uffici comunali e municipali hanno poi previsto il rinforzo delle delimitazioni della sezione di levante, realizzando un corridoio di accesso alla spiaggia a tutela della sicurezza, anche in preparazione alle operazioni di demolizione di tale tratto di struttura. In parallelo sono stati avviati i lavori di ripascimento della spiaggia di Voltri, con particolare attenzione alla porzione di ponente, maggiormente erosa dal mare.

I lavori, affidati ad Aster, dovrebbero concludersi entro il 31 maggio, in tempo per la stagione estiva. Nel frattempo proseguono i lavori di progettazione della nuova passeggiata e delle opere di difesa a mare, per cui il Comune ha stanziato 4 milioni di euro.