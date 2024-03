Lunedì 18 marzo al via i lavori per il ripristino di un tratto della passeggiata di Voltri

Genova. Inizieranno lunedì 18 marzo i lavori di riparazione e ripristino della sicurezza e del decoro del tratto di passeggiata di Voltri che presenta meno danni, da piazza Odicini a piazza Giuseppe Dagnino (“piazza bianca”). I lavori seguono i primi interventi di messa in sicurezza della passeggiata, dopo la pesante mareggiata del 3 novembre 2023.

Negli ultimi mesi gli assessori ai Lavori Pubblici, alle Manutenzioni e al Demanio Marittimo del Comune di Genova a vario titolo coinvolti, Pietro Piciocchi, Mauro Avvenente e Mario Mascia, insieme al presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza e in collaborazione con l’associazione Utri Mare, hanno svolto numerosi sopralluoghi e incontri tecnici per identificare e programmare gli interventi sia per la protezione del litorale, sia per la ricostruzione della passeggiata con concezione e tecnologie più adeguate, sia per consentire comunque la fruizione della spiaggia con accessi in maniera differenziata e controllata.

A seguito di tale lavoro, oltre alla riparazione e ripristino del tratto di passeggiata tra piazza Odicini e piazza Giuseppe Dagnino, verranno contestualmente rinforzate le delimitazioni della sezione di levante, realizzando un corridoio di accesso alla spiaggia a tutela della sicurezza, anche in preparazione alle operazioni di demolizione di tale tratto di struttura.

In parallelo si provvederà al ripascimento della spiaggia di Voltri, con particolare attenzione alla sua porzione di ponente dove si sono verificati i fenomeni di erosione più marcati.

Tutti i lavori, affidati ad Aster, si concluderanno entro il 31 maggio per evitare problemi alla balneazione durante la stagione estiva. Nel frattempo, proseguiranno i lavori di progettazione della nuova passeggiata e delle opere di difesa a mare.

Durante il periodo di apertura e attività del cantiere, per motivi di sicurezza si raccomandano i cittadini al rispetto dei divieti di accesso e delle disposizioni della Polizia Locale, anche al fine di non ostacolare la regolare esecuzione dei lavori.