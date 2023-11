Genova. La prevista “mareggiata storica” sta causando molti problemi lungo tutta la costa ligure, da Imperia alla Spezia passando per Savona, e Genova non è da meno. Dalle prime ore di venerdì le onde si stanno abbattendo con forza sul litorale del capoluogo ligure, provocando molti danni e anche alcuni feriti.

Le situazioni più critiche a Quinto, a Nervi e a Voltri. A Quinto la Polizia Locale ha chiuso un tratto di via di Murcarolo, quella più esposta alla forza del mare, per tutelare automobilisti, scooteristi e anche pedoni, e il ristorante Pier è stato gravemente danneggiato dalle onde. A Nervi la sorvegliata speciale è la passeggiata Anita Garibaldi: “Via di Murcarolo è stata in parte transennata dai vigili in via precauzionale – conferma il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo – Stiamo tenendo d’occhio la passeggiata di Nervi, ma non abbiamo registrato danni importanti. Qualche disagio, ma nulla di troppo grave fortunatamente”.

Anche a Voltri la passeggiata, già duramente colpita dalla mareggiata del 2018 e per questo sottoposta a lavori di rifacimento, è stata invasa dalle onde, che hanno superato le barriere provocando allagamenti e danneggiando nuovamente le assi da poco riposizionate.

Foto Rita Bruzzone

Con l’avviso per burrasca forte e mareggiata intensa, il Comune ha fatto scattare il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata, la chiusura al pubblico di giardini e parchi storici e di tutti i cimiteri, e ha chiuso tutti gli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale. Questo non ha impedito, comunque, che alcune persone si avvicinassero alle scogliere per osservare da vicino la forza del mare. Con conseguenze anche gravi: in mattinata un uomo che si trovava sugli scogli a Punta Vagno è stato trascinato in acqua e sbattuto più volte contro gli scogli dalle onde. Recuperato da vigili del fuoco e Capitaneria di Porto, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino con traumi e fratture.