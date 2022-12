Viabilità, i parcheggi sperimentali del Nautico in viale Brigata Bisagno diventano Blu Area

Genova. I parcheggi erano stati realizzati lo scorso settembre in occasione del Salone Nautico, ricavando nella corsia più vicina alle rinnovate aiuole della carreggiata di levante di viale Brigata Bisagno, una quarantina di stalli di sosta regolati come un’isola azzurra, oggi diventano definitivi, entrando a fare parte delle Blu Area.

Questa la novità introdotta dal Comune di Genova per la grande arteria della Foce, rinnovata in questi anni sia dal punto di vista urbanistico che viario, dopo i lavori di rifacimento della copertura e il ripristino delle aiuole storiche. Ripristino che ha visto qualche novità, come ad esempio alcune nuove zone di parcheggio attorno alle aree verdi, prima non presenti, ai quali, oggi, si aggiunge questa striscia di circa 190 metri compresa tra via Pisacane e corso Buenos Aires.

Secondo quanto si legge nell’ordinanza questo inserimento fa seguito ad un ‘mero errore materiale’ per cui nell’aggiornamento dello scorso 1 dicembre, questa parte non fu inserita nella nuova geografia della sosta blu. Per il tratto stradale, quindi, confermato il restringimento di una corsia che consentirà il mantenimento di circa quaranta stalli di sosta assoggettati alle regole della Blu Area, entrando nella zona residenti B.