Genova. Un incendio è divampato in Valbisagno questa mattina, poco dopo le 12,15, nella zona tra via Mogadiscio e Bricoman. La densa colonna di fumo ha messo in allarme tutta la vallata.

L’intervento è in corso e via Modagiscio è stata chiusa al traffico per sicurezza. Al momento la zona di Sant’Eusebio non è raggiungibile con veicoli dalla Val Bisagno ma solo da Bavari.

In fiamme la vegetazione, alberi e cannicci molto secchi per le scarse piogge delle ultime settimane. Anche il vento rende difficoltosa l’opera di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni a prendere fuoco sarebbe stata una baracca contadina poco distante, che in pochi minuti è stata completamente devastata nel rogo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con diverse squadre e diverse autobotti.

Al momento non si registrano né feriti né intossicati.

guarda tutte le foto 7



Incendio in Val Bisagno

Notizia in aggiornamento