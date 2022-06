Sant’Eusebio, scappa dall’incendio ma rimane bloccato: 86enne ritrovato in stato di shock dalla polizia

Genova. Ha visto le fiamme divampare a pochi metri da lui, diventando in pochi istanti un muro di fuoco sempre più minaccioso che lo ha spinto a scappare senza badare a dove. Per questo motivo dopo pochi metri è rimasto bloccato in un canalone nel bosco, senza modo di uscire.

Parliamo in un anziano signore di 86 anni che questa mattina stava coltivando come sempre il suo orto sulle colline di Sant’Eusebio, quando all’improvviso è scoppiato l’incendio sotto via Mogadiscio: un rogo che in pochi minuti è diventato un inferno, tanto da dover chiudere la strada e far intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco.

Vistosi in pericolo, l’uomo ha tentato la fuga dalla parte opposta delle fiamme, scendo nel bosco ma rimanendo bloccato in canalone, a pochi metri dalle fiamme. Lì la paura e lo shock che di fatto lo hanno immobilizzato. Nel frattempo, parenti e amici, consapevoli delle abitudini dell’uomo, non avendo più sue notizie, hanno allertato la polizia che immediatamente si è messa alla ricerca dell’anziano.

Verso le 16.30, grazie al fiuto di un cane molecolare, gli agenti sono riusciti a trovare l’uomo, in stato di shock, tremante ma in salute. Immediatamente allertati i medici del 118, il signore veniva medicato sul posto e poi portato al pronto soccorso del San Martino per accertamenti.