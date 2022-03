Verso Genoa-Empoli, Blessin: "Col cuore caldo per cercare la vittoria" - Genova 24

Genova. Una partita importantissima, non si può pensare che non lo sia. Alexander Blessin, prima di Genoa-Empoli è consapevole della posta in palio, come lo era per i precedenti scontri diretti per la salvezza. “Vogliamo presentarci nel miglior modo possibile e vincere questa partita”.

Il Genoa si presenterà ancora senza Piccoli ed Ekuban, per entrambi è previsto un ritorno dopo la sosta per le nazionali, in una fase in cui fa molta fatica a segnare: “Ciò che mi dà una sensazione positiva è che ugualmente abbiamo creato occasioni. Ci manca sicuramente la finalizzazione e lì bisogna certamente fare meglio”, dice Blessin, che non scioglie l’incognita Destro. L’attaccante, tenuto in panchina nello scorso match contro l’Inter, potrebbe subentrare: “Se giocherà dall’inizio o no è un’altra cosa, ma ha minuti a disposizione per giocare buona parte della partita”. Tra coloro che sinora hanno giocato pochi minuti c’è anche Amiri: “Ha avuto un virus che gli ha fatto passare una dura settimana. Ha perso quattro chili e fisicamente doveva recuperare. Arriverà il suo momento, forse anche domani”.

Dall’infermeria invece buone notizie per Bani e Maksimovic, che saranno a disposizione.

Blessin spiega di aver lavorato sia sul piano psicologico sia su quello tecnico-tattico in vista della gara: “Questa settimana abbiamo disputato un’amichevole per provare diverse cose e molti dei giocatori che hanno giocato meno si sono messi in mostra. Abbiamo provato varie soluzioni, come sviluppare il nostro modo di giocare”. Per quanto riguarda l’aspetto psicologico Blessin sottolinea che ogni settimana parla coi ragazzi individualmente e in gruppo “per migliorare e capire cosa vogliamo fare durante partita. Sarà un match difficile, loro verrano qui e non vorranno fare regali. Vedremo chi vorrà maggiormente questa vittoria: sappiamo di avere alle nostre spalle i tifosi e dovremo fare il massimo per vincere la gara con l’Empoli. Col cuore caldo e i giusti sentimenti per vincere questa partita”.