Genoa-Empoli in diretta testuale. Proteste del Genoa per una trattenuta in area su Portanova (0-0) - Genova 24

46′ Partiti. Palla all’Empoli. Nessun cambio

Finisce 0-0 il primo tempo tra Genoa ed Empoli. Si è giocato praticamente a una porta sola, salvo qualche raro caso, con il Genoa che ha creato almeno tre-quattro occasioni nitide. Parecchio sfortunati i rossoblù che, su calcio d’angolo, su sono visti respingere sulla linea da Asllani la palla colpita di testa da Ostigard a Vicario battuto. Riesce oggettivamente difficile capire perché la trattenuta su Portanova in area di rigore, con la caduta forse un po’ accentuata del centrocampista rossoblù, non sia neanche stata oggetto di check dal var.

46′ Ammonito anche Yeboah per gioco falloso

45′ Un minuto di recupero.

43′ Ammonito anche Luperto per un fallo su Yeboah

41′ Ammonito Sturaro, fallo su Asllani, era diffidato

41′ Lancio per Melegoni, che riesce a tenere il pallone in campo, il centrocampista torna indietro e sil libera per il tiro, Vicario blocca

38′ Ancora un colpo di testa pericoloso del Genoa! Stavolta è Vasquez a impegnare Vicario

37′ Ammonito Verre, brutto intervento su Gundmundsson

33′ Grandissime proteste del Genoa, che reclama un rigore per una evidente trattenuta di Stojanovic su Portanova, nell’occasione ammonito Blessin

32′ Ancora Genoa: ci prova Gundmundsson col destro, ma la mira non è precisa

25′ Portanova! Altra occasionissima per il Genoa: bel lavoro di Gundmundsson e Melegoni sulla destra,cross per il centrocampista che colpisce di testa. Vicario repinge come può.

21′ Ancora un bel corner battuto dall’islandese, stavolta è Maksimovic a provarci di testa, palla che tocca la rete sopra la traversa

18′ Clamorosa occasione Genoa! Sul corner battuto da Gundmundsson svetta di testa Ostigard, la palla è salvata sulla linea da Asllani

15′ Il Genoa rialza la testa, ci prova Behrami dalla distanza, Vicario para a terra

9′ Occasione Empoli: errore di Melegoni che per liberare, involontariamente, serve Bajrami, il tiro è respinto da Sirigu in controtempo

8′ Bajrami! Calcio di punizione per l’Empoli da posizione interessante, la battuta è insidiosa perché scende, ma non abbastanza e finisce sopra la traversa

6′ Calcio d’angolo per l’Empoli, Parisi prova il cross dalla trequarti, la palla sbatte su Hefti e si spegne sul fondo. Sugli sviluppo Gundmundsson libera in fallo laterale

3′ Genoa subito aggressivo, con il pressing che mette sotto pressione l’Empoli, costretto a sbagliare

1′ Partiti, palla al Genoa che attacca verso la Sud

Qualche minuto di ritardo a causa di un pezzo di rette da sistemare nella porta sotto la Sud

Blessin mantiene gli stessi undici partiti contro l’Inter per affrontare l’Empoli. Il Genoa parte dunque con Yeboah unica punta, ma con il supporto di Melegoni e Gundmundsson. Confermatissima la difesa con Hefti e Vasquez esterni e Ostigard e Maksimovic centrali. Anche l’Empoli si affida al solo Pinamonti nel ruolo.

Genoa-Empoli 0-0

Reti:

Genoa: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Yeboah.

A disposizione: Semper, Marchetti, Amiri, Bani, Calafiori, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Rovella, Kallon, Galdames.

Allenatore: Blessin

Empoli: Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi, Zurkowski, Asllani, Benassi, Verre, Bajrami, Pinanmonti.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Henderson, Cutrone, Di Francesco, La Mantia, Fiamozzi, Cacace, Bandinelli, Tonelli, Viti.

Allenatore: Andreazzoli

Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: Blessin, Sturaro, Yeboah (G); Verre, Luperto (E)

Spettatori: 14.935, incasso 146.224 euro.