Giro d'Italia, Bucci alza il velo sulla tappa genovese: "Lavoriamo per farlo passare sul ponte" - Genova 24

Genova. Forse a qualcuno tornerà in mente il “ponte di Toninelli”. Ricordate quando l’allora ministro dei Trasporti immaginava un nuovo viadotto sul Polcevera dove le persone potessero camminare, fare pic-nic, andare in bicicletta? Scherzi a parte, la terza di queste opzioni potrebbe diventare realtà il prossimo 19 maggio.

Il Giro d’Italia passerà da Genova e per la prima volta nella storia della competizione (e in Italia) la carovana rosa potrebbe transitare su un tratto di autostrada. Sì perché il Comune di Genova sta lavorando insieme all’organizzazione del giro, ad Aspi e alle autorità per far passare la gara sul nuovo ponte San Giorgio.

“Per ora è un’ipotesi ma speriamo di poterlo confermare ufficialmente molto presto – dice il sindaco Marco Bucci che, da diverse settimane, scalpita per poter svelare questo non trascurabile dettaglio – sarebbe fantastico poter vedere il Giro d’Italia sul ponte, certo non sarà semplice ma neppure impossibile, io credo che basterà chiudere il tratto di autostrada per qualche ora ma tutto sarà valutato e calibrato con attenzione dagli addetti ai lavori”.

La tappa genovese parte da Parma, è un percorso di media montagna (passo del Bocco, Ruta, Monte Becco) adatto alle fughe. Si svolgerà il 19 maggio.

L’organizzazione ha deciso di eliminare dall’altimetria il Monte Fasce, considerato – in discesa – troppo pericoloso per i corridori sia per l’assenza di guardrail in alcuni tratti a strapiombo sia per la stretta carreggiata. Peccato: il monte alle spalle del levante – una “classica” per i ciclisti cittadini – sarebbe stato uno spettacolo visto dall’alto.

Ma il colpo d’occhio non mancherà. Il giro scenderà da Uscio a Recco, poi percorrerà le curve e i saliscendi dell’Aurelia fino a Nervi, dove attraverserà il quartiere al suo interno.

Dopodiché il percorso – con l’opzione ponte – il gruppo (e/o i fuggiaschi) percorreranno la strada soprelevata Aldo Moro, la cosiddetta “gronda a mare” (lungomare Canepa e Guido Rossa) per poi “prendere” il casello di Genova Aeroporto in direzione di Genova Ovest attraverso il viadotto sul Polcevera. L’ultima parte di gara porterà fino in via XX Settembre, per il traguardo.

Il Giro d’Italia mancava da Genova da tempo. L’ultima volta era stata nel 2015. Nel 2022 anche una seconda tappa, il 20 maggio: la Sanremo – Cuneo, con passaggio in Valle Arroscia e sul Colle di Nava.