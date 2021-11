Giro d'Italia, ora è ufficiale: il 19 maggio la tappa Parma-Genova - Genova 24

Genova. Le anticipazioni erano già trapelate nei giorni scorsi, ma oggi è arrivata l’ufficialità: il Giro d’Italia torna a Genova. E lo farà con una tappa, il 19 maggio, che partirà da Parma per arrivare nella città della Lanterna.

IL PERCORSO DELLA TAPPA PARMA-GENOVA

Il percorso della Parma-Genova è lungo 186 km, con un dislivello di 2840 metri, disegnato per essere una tappa di media montagna adatta alle fughe. Una prima parte in costante ascesa fino a entrare in Liguria dal passo del Bocco; da qui una veloce discesa su Chiavari. Una volta raggiunta la costa iniziano le difficoltà altimetriche maggiori, con Ruta affrontata dal versante di Chiesa Vecchia e soprattutto del Monte Becco, salita inedita molto impegnativa, che collegandosi al Monte Fasce sfoltirà parecchio il gruppetto che si presenterà a Genova per disputarsi la vittoria.

IL GIRO D’ITALIA TORNA IN LIGURIA: LE REAZIONI

“Bentornato Giro d’Italia: ora possiamo dirlo, è ufficiale – commenta l’assessore allo sport della Regione Liguria, Simona Ferro – con gioia vedo due grandi tappe del Giro nella nostra regione con un arrivo straordinario a Genova ed una partenza per una gara di grande velocità da Sanremo. Come Regione Liguria abbiamo voluto fortemente riportare la corsa ciclistica più famosa d’Italia e siamo riusciti a farlo offrendo un territorio che sa accogliere, che sa rialzarsi dopo le cadute e che sa andare in volata al traguardo; lo sport propulsore del nostro territorio un bellissimo annuncio che sono lieta di poter dare”.

“Il Giro d’Italia è uno dei più prestigiosi e seguiti eventi sportivi d’Italia e del mondo – aggiunge il sindaco di Genova, Marco Bucci – siamo felici e orgogliosi di averlo finalmente riportato a Genova dopo tanti anni. Sarà una vetrina internazionale per la nostra città, nel segno dell’amore e del rapporto di simbiosi con lo sport che Genova ha sempre avuto nel corso della sua storia”.