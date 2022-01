Giro d'Italia sul San Giorgio, Possetti: "Quel ponte rappresenta la tragedia, non sarebbe un omaggio" - Genova 24

Genova. “Questo nuovo Ponte rappresenta la testimonianza palese della nostra tragedia, non rappresenta il grande orgoglio di cui tanto abbiamo sentito parlare, rappresenta anche il ricordo di quanto si sarebbe dovuto fare per evitare la vergogna del crollo”. Queste le parole di Egle Possetti, presidente Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, con cui commenta la notizia, anticipata da Genova24 la scorsa settimana, dell’esistenza dell’ipotesi di far passare la tappa genovese del Giro d’Italia anche sul nuovo ponte Genova San Giorgio.

“Siamo contenti che la città di Genova possa ospitare questa importante manifestazione per dare un momento di gioia agli sportivi ed un po’ di serenità dopo tanta fatica per la pandemia in corso.

Abbiamo letto di ipotesi relative al passaggio sul ponte come omaggio ai nostri famigliari, vittime del crollo del Ponte Morandi – continua Possetti – Ringraziamo quindi sentitamente per l’idea ma pensiamo che il passaggio su quel ponte, non possa essere un omaggio alle vittime, i corridori passeranno ed esprimeranno la loro forza di volontà nel portare a termine la tappa, come su ogni altro ponte”.

“Per ora è un’ipotesi ma speriamo di poterlo confermare ufficialmente molto presto – aveva detto una settimana fa il sindaco di Genova Marco Bucci ai microfoni di Genova24 – sarebbe fantastico poter vedere il Giro d’Italia sul ponte, certo non sarà semplice ma neppure impossibile, io credo che basterà chiudere il tratto di autostrada per qualche ora ma tutto sarà valutato e calibrato con attenzione dagli addetti ai lavori”.

Secondo le ipotesi, il giro scenderà da Uscio a Recco, poi percorrerà le curve e i saliscendi dell’Aurelia fino a Nervi, dove attraverserà il quartiere al suo interno. Dopodiché il percorso – con l’opzione ponte – il gruppo (e/o i fuggiaschi) percorreranno la strada soprelevata Aldo Moro, la cosiddetta “gronda a mare” (lungomare Canepa e Guido Rossa) per poi “prendere” il casello di Genova Aeroporto in direzione di Genova Ovest attraverso il viadotto sul Polcevera. L’ultima parte di gara porterà fino in via XX Settembre, per il traguardo.