Bucci conferma: "Il Giro d'Italia passerà sul ponte Genova San Giorgio e in Sopraelevata" - Genova 24

Genova. La 12esima tappa del prossimo Giro d’Italia, con partenza da Parma e arrivo a Genova giovedì 19 maggio, passerà anche sul ponte Genova San Giorgio. Ad annunciarlo è il sindaco Marco Bucci dopo l’ufficializzazione del percorso.

“Confermiamo il passaggio sul ponte San Giorgio e anche il passaggio nella Val Polcevera, visto che ci sarà un excursus sui nostri monti venendo da Levante. E ci sarà anche il transito sulla Sopraelevata”, ha detto il sindaco a margine della convention organizzata all’Acquario dal presidente ligure Giovanni Toti.

Rispetto al programma iniziale è stata cancellata la spettacolare (ma pericolosa) discesa dal monte Fasce. Dopo aver attraversato il passo del Bocco, la gara scenderà in Val Fontanabuona e quindi in Val Bisagno attraverso la Colletta. Da San Gottardo nuova salita verso il valico di Trensasco, quindi il passaggio da Sant’Olcese e la discesa in Val Polcevera. L’ultima deviazione sarà verso Borzoli e Sestri Ponente: da qui i corridori imboccheranno il casello di Genova Aeroporto e percorreranno l’ultimo tratto di A10, la Sopraelevata e infine il rettilineo finale di via XX Settembre dove ci sarà la linea di traguardo.

Per il passaggio della gara ciclistica sarà quindi necessario chiudere un tratto di autostrada molto trafficato per gran parte del pomeriggio. Ma Bucci minimizza: “Ripercussioni sul traffico? Direi proprio di no, quando passa il Giro d’Italia nessuno si lamenta delle ripercussioni sul traffico onestamente. Io sono 62 anni che vedo il Giro d’Italia e non ho mai visto lamentele perché passano i corridori, anzi sono tutti contenti”.