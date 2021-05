Le Frecce Tricolori sono tornate a Genova: ecco perché e quando vederle

Genova. Molti genovesi questa mattina avranno sentito forti boati in cielo in diverse zone della città, e magari qualcuno ha visto passare aerei militari. Nulla di cui preoccuparsi: si tratta proprio delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell’aeronautica militare.

Le Frecce sono arrivate in mattinata per eseguire prove tecniche perché domani pomeriggio alle 15, in occasione della scopertura del monumento dedicato al capitano Giorgio Parodi in Carignano, ci sarà un passaggio vero e proprio con i fumi accesi.

Il sorvolo sarà effettuato a una quota che permetterà di essere ben visibile da tutti i quartieri cittadini. Il Comune invita pertanto la cittadinanza a non creare assembramenti.

Giorgio Parodi era il figlio di Emanuele Vittorio Parodi, presente cent’anni fa all’atto costitutivo della Moto Guzzi, avvenuto proprio a Genova in corso Podestà.

Lo scorso 15 marzo alcuni esponenti di club e associazioni legati al marchio leggendario erano arrivati a bordo di tre rombanti motociclette in via Garibaldi, alla sede del Comune di Genova, per consegnare una copia di quell’atto all’amministrazione. Un viaggio breve, partito proprio da quel palazzo di corso Podestà.