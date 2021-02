Sampierdarena, rubano scarpe e vestiti dai ballatoi di un condominio: arrestati

Genova. Sono stati notati ieri sera tardi da una pattuglia del commissariato Cornigliano mentre, appoggiati ad un muretto di Via Cantore, aprivano un sacchetto colmo di scarpe.

Mentre procedevano al controllo gli agenti sono stati raggiunti da una donna che ha detto di aver rincorso i due giovani poiché, qualche minuto prima, avevano rubato 4 paia di scarpe da ginnastica dal pianerottolo di casa sua.

Sentendo dei rumori provenire dal portone in orario insolito, la donna ha raccontato di essersi affacciata e di averli visti rubare le calzature e fuggire, perdendo lungo le scale 2 scarpe diverse, recuperate poi dal marito della signora e risultanti corrispondenti a quelle contenute ne sacchetto dei ladri.

Durante la perquisizione gli uomini sono stati trovati in possesso di altre 5 paia di scarpe e una giacca da donna, sempre sottratte dai ballatoi dello stesso condominio. Nel sacchetto c’erano, inoltre, 1 torcia, 2 cacciaviti e 1 set meccanico di precisione.

I due, entrambi 25enne sudamericani, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per furto in concorso e saranno processati per direttissima stamani