Coronavirus, 22 nuovi positivi in Liguria: un decesso e 7 pazienti in terapia intensiva

Genova. Sono 22 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Oggi la maggior parte dei nuovi casi non è riferita al cluster spezzino ma all’asl 3 genovese, e solo in un caso – a Imperia – ci si è trovati di fronte a un positivo rientrato dall’estero.

La notizia peggiore di oggi, però, è la morte di un paziente Covid, avvenuta ieri alla Spezia, o meglio all’interno del reparto di geriatria dell’ospedale di Sarzana. Si è trattato di un uomo di 88 anni.

Ed è proprio alla Spezia che si concentra il maggior numero di pazienti in terapia intensiva, 5, oltre ad altri 2 all’ospedale San Martino di Genova.

Il dettaglio dei nuovi positivi:

3 ASL1 di cui:

• 2 contatto di caso

• 1 rientro da estero

11 ASL3 di cui:

• 1 rientro da altra regione

• 4 contatto di caso

• 6 attività di screening

8 ASL5 di cui:

• 3 contatto di caso

• 2 accesso ospedale

• 3 attività di screening