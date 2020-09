Coronavirus, c’è un morto nello spezzino: a levante gran parte dei nuovi contagi

Genova. Un uomo di 88 anni, positivo al Covid 19, è morto ieri nel reparto di geriatria dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Lo ha comunicato Alisa, l’agenzia sanitaria regionale.

L’anziano era residente alla Spezia, dove negli ultimi giorni si sono registrati il maggior numero di nuovi contagi e anche quello dei nuovi pazienti in terapia intensiva a causa di un preciso cluster. Ancora non si sa, tuttavia, se l’88enne è legato al cluster in questione.

Con il decesso di questa mattina il totale delle persone decedute per Coronavirus in Liguria da inizio emergenza arriva a quota 1572.

Alle 13 in sala trasparenza ci sarà un punto stampa della Regione di aggiornamento sulla situazione Covid e sulla riapertura delle scuole.