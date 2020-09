Coronavirus, cresce il contagio in Liguria: 47 nuovi positivi, aumentano i ricoveri in ospedale

Genova. Nuovo balzo in avanti dei contagi in Liguria: sono 47 i nuovi positivi al coronavirus, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero e comunicati dalla Regione nel bollettino quotidiano sull’emergenza. La maggior parte sono legati a un cluster nello Spezzino dove il virus si è diffuso a partire da un gruppo di cittadini dominicani, come ha spiegato oggi il presidente della Regione Giovanni Toti.

Nel dettaglio, con riferimento alla provincia in cui è stato refertato il tampone:

8 nell’Imperiese di cui:

• 3 contatto di caso

• 2 accesso ospedale

• 3 attività di screening

2 nel Savonese di cui:

• 1 contatto di caso

• 1 attività di screening

16 nel Genovese di cui:

• 11 contatto di caso

• 5 attività di screening

21 nello Spezzino di cui:

• 14 contatto di caso

• 3 accesso ospedale

• 4 attività di screening

Aumentano in maniera sensibile anche i ricoveri in ospedale, che sono 54 in totale in Liguria e 8 in più rispetto a ieri. La maggior parte sono appunto nello Spezzino dove ci sono 35 pazienti di cui 4 in terapia intensiva. Gli altri due malati critici si trovano all’ospedale San Martino di Genova. Altri 7 contagiati si trovano al Galliera.

Resta alto il numero dei tamponi, oggi 2.169. Aumenta il numero complessivo degli attualmente positivi sul territorio, che sono 1.690 e quindi 40 in più di ieri. La maggior parte sono sempre residenti a Genova, 893. Si registrano 7 nuovi guariti con doppio tampone negativo e nessun decesso. Le persone in sorveglianza attiva sono 1.815, di cui 626 a Genova (territorio Asl 3) e 120 nel Tigullio.