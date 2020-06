Viabilità autostrade, riaperto allacciamento A7-A12 chiuso dal 26 maggio per criticità a galleria

Genova. E’ stato riaperto questa mattina intorno alle 6 l’allacciamento tra l’A7, direzione Genova, e l’A12, direzione Livorno, chiuso dallo scorso 26 maggio a seguito di sopraggiunte necessità di verifiche approfondite legate a problemi di ammaloramento di parte della volta della galleria Rivarolo IIIa.

La riapertura sta già dando sollievo al traffico del nodo autostradale genovese, che in questi giorni ha vissuto giornata complicate. Sabato Aspi aveva annunciato che il tunnel sarebbe stato riaperto, appunto, entro questo lunedì 8 giugno e per questo i lavori di messa in sicurezza e le ispezioni sono proseguite in maniera no-stop per tutto il weekend.

Resta chiuso fino a data da destinarsi, comunque, il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori. Ai veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova.

Prosegue, intanto, a pieno ritmo il piano programma di lavoro predisposto da Autostrade per l’Italia per completare entro il 30 giugno la prima fase delle ispezioni e degli interventi di manutenzione sulle gallerie della rete ligure. Le attività continueranno a essere svolte – secondo le modalità condivise con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e con le istituzioni territoriali liguri – senza alcuna interruzione, anche nei weekend, con l’obiettivo di ripristinare dal 1 luglio la viabilità diurna su due corsie per senso di marcia. Sono 800 i tecnici e le maestranze impegnate nelle attività di monitoraggio e manutenzione dei fornici, oltre a una task force di 150 tecnici specializzati.

I lavoratori, ripartiti tra 10 diverse società appaltatrici, hanno raggiunto in questi giorni la Liguria spostandosi da altri cantieri presenti in tutta Italia. Sono passate da 80 a 162 le piattaforme elevatrici, mentre è stata duplicata la disponibilità dei mezzi “jumbo” per le chiodature. Nel weekend sono in corso 66 cantieri lungo la rete, in particolare: sono previsti 14 cantieri in A7, 13 cantieri in A12, 20 cantieri in A10 e 19 cantieri in A26 (tra all.A26/A7 e All.A26/A10).