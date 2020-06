Aggiornamento ore 10.00 Il tratto autostradale tra Pra’ e Pegli è stato riaperto al traffico: la viabilità sta lentamente riprendendo con le code che iniziano a diminuire.

Aggiornamento ore 9,00: Il traffico è praticamente paralizzato sulla A26, dove le code di 17 chilometri arrivano fino a Masone, mentre sulla A10 i rallentamenti partono da Arenzano, con incolonnamento di 13 chilometri. I tecnici di autostrade hanno nel frattempo chiuso la diramazione per la A26 della A7, per alleggerire il carico di traffico: attivato il presidio di assistenza agli utenti con il ricorso alla viabilità alternativa studiata ai tavoli istituzionali apposta per eventuali emergenze.

Genova. Sulla A10 Genova – Savona tra Genova Pra’ e Genova Pegli in direzione di Genova, l’autostrade è chiusa per lavori. Il tratto è stato interessato da interventi di ispezione e manutenzione straordinaria durante la notte, ed è stato necessario posticiparne la riapertura.

Riapertura prevista dopo le ore 10. “Al momento i tecnici stanno effettuando i controlli nelle gallerie San Paolo della Croce e Rexello – comunica Autostrade per l’Italia – appena terminate le attività sarà possibile riaprire il tratto, nella mattinata odierna”.

All’uscita obbligatoria di Genova Pra’, ci sono almeno 4 km di coda a partire da Arenzano. Sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce tra Masone ed il bivio con la A10 Genova – Ventimiglia verso Genova si sono formati almeno 2 km di coda (dati delle 7,30). Disagi anche per traffico urbano in direzione centro, con tutta il flusso autostradale che si è riversato sull’Aurelia, dove gli agenti della polizia locale stanno provando a regolare il traffico.

Al momento non si hanno i dettagli delle operazioni in corso nel tratto interessato: i lavori previsti questa notte erano legati agli approfondimenti resisi necessari per le gallerie e la loro condizione. La proroga della riapertura in questi casi “è messa in conto” se serve per concludere un intervento o mettere in sicurezza un manufatto, nella speranza che il termine non diventi di una settimana come successo per altri contesti.