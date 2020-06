Tir perde il carico, fino a 8 chilometri di coda (ora risolti) in A12 tra Recco e Nervi

Genova. Otto chilometri di coda in A12 tra Recco e Nervi, in direzione Genova, questa mattina intorno alle 11 a causa di una perdita di carico. Sono quattro invece i chilometri di coda, che si erano formati sempre in A12, nello stesso tratto ma in direzione Livorno. Ora la situazione sembra risolta. A causare l’ingorgo non è stata solo la perdita di cemento da un tir ma anche il restringimento di carreggiata per i lavori e un tamponamento sul viadotto Recco.

Nel fine settimana, in particolare ieri e venerdì, sono stati tanti i disagi legati anche al maggiore afflusso di auto di turisti del Piemonte e della Lombardia, ma comunque limitati per via del maltempo che ha dissuaso tanti turisti dall’arrivare o restare in Liguria fino a domenica sera.

La prefettura ha predisposto un piano di emergenza per i fine settimana di giugno, con presidi fissi ai caselli e presenza della protezione civile, in caso di maxi ingorghi. Il Mit ha infatti hanno ipotizzato code anche di oltre 30 chilometri nei fine settimana a causa dei cantieri. Aspi ha predisposto un programma di interventi di manutenzione nelle gallerie della Liguria che dovrebbe concludersi a fine mese.