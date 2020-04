Genova. Iniziato poco prima delle 20.00 di ieri sera, si è concluso questa notte,intorno alle 01.15 il varo della penultima campata del nuovo Viadotto Polcevera. Il Ponte supera così i 1000 metri sui 1067 totali.

La campata P2P3, 44 metri per un peso di circa 940 tonnellate, è stata varata con i carter laterali. L’impalcato è stato sollevato con il sistema degli strand jack installati sulle pile.

Per quanto riguarda la campata tra le pile 11 e 12, l’ultima, con buone probabilità sarà issata il 26 aprile, e non il 25 come annunciato nei giorni scorsi. “Qualcheduno ha frainteso, o sono io che non mi sono spiegato bene – ha sottolineato il sindaco Marco Bucci durante il punto stampa di ieri sera sull’emergenza sanitaria – su una eventuale coincidenza dell’ultimo impalcato con la festa di Liberazione, in ogni caso le due cose sono separate: la Festa della Liberazione avrà un cerimonia ridotta, come prescritto dal governo, e sarà trasmessa attraverso internet e televisioni”.