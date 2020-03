Coronavirus, lo show a sorpresa di Maurizio Lastrico in coda al supermercato

Genova. Per fortuna c’è chi riesce a strapparci un sorriso, tra bollettini di morte e l’isteria della quarantena forzata. Come l’attore e comico genovese Maurizio Lastrico, che ieri si è cimentato in un’esibizione a sorpresa mentre era in coda per entrare al supermercato nel centro cittadino.

Un’esibizione dantesca proprio il 25 marzo, giornata in cui in tutta Italia si è celebrato l’autore fiorentino. Rispettando la rima e la metrica degli endecasillabi, un omaggio poetico che mette in ridicolo proprio la corsa disperata agli acquisti come solo Lastrico sa fare.

Pochi gli applausi tributati dal vivo, ma spaventosi i numeri del video sui social: in 19 ore quasi 20mila condivisioni. È proprio il caso di dirlo: un talento contagioso.