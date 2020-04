“Ode all’autista dell’autobus”, Maurizio Lastrico dà ancora spettacolo tra la gente

Genova. Nuovo show improvvisato del comico genovese Maurizio Lastrico che in tempo di coronavirus intrattiene il suo folto pubblico in rete e quei pochi che hanno la fortuna di ascoltarlo dal vivo.

Per il suo 41esimo compleanno ha rispolverato l’Ode all’autista dell’autobus, uno spassoso componimento di terzine in endecasillabi danteschi che nobilita la figura del conducente di mezzi pubblici, una di quelle categorie che resta al lavoro nonostante il lockdown per arginare il contagio.

Solo pochi giorni fa Lastrico si era esibito pubblicamente in largo delle Fucine, tra De Ferrari e Piccapietra, in un pezzo scritto per l’occasione sul tema della spesa, recitato in coda al supermercato.