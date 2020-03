Coronavirus, boom di assunzioni interinali per le spese a domicilio. “Ne vale la pena? Meglio lavorare finché si può”

Genova. Si stima che siano un centinaio, solo su Genova, le persone che dall’inizio di marzo hanno trovato un lavoro, precario come non mai – e non solo dal punto di vista della durata del contratto – ma anche necessario come non mai. Sono i “ragazzi” (ma la loro età supera talvolta i 50 anni) che vengono pagati per ritirare i pacchi spesa dai magazzini dei supermercati e portarli nelle nostre case.

Coop, Basko, Carrefour, Conad e altre insegne sono corse ai ripari, di fronte all’esplosione di richieste di spesa a domicilio, nella gran parte dei casi rivolgendosi ad agenzie interinali, mediatrici nell’assunzione dei fattorini. Andrea (nome di fantasia) è uno di loro. “La catena per cui lavoro ha assunto molte persone nelle ultime tre settimane – racconta – abbiamo contratti settimanali, rinnovati ogni sette giorni, non sappiamo quanto durerà”.

La retribuzione, secondo alcune testimonianze, viaggia a partire dai 10 euro l’ora ma tra extra e mance si può guadagnare anche di più. “Diciamo che il pagamento è piuttosto buono rispetto ad altre esperienze con lavori interinali, come al solito al momento della firma del contratto i soldi sembrano un po’ di più di quelli che sono poi realmente, e le ore da trascorrere al lavoro un po’ di meno, i giri per consegnare la merce iniziano a essere sempre più lunghi perché sempre più persone ordinano on line, ma non ci possiamo lamentare”.

I sindacati erano pronti a quello che sarebbe stato un boom di assunzioni in questo settore. “Le nostre abitudini stanno cambiando e ci aspettavamo che il commercio avrebbe attinto a queste forme di lavoro – afferma Laura Tosetti, segretaria generale genovese del Nidil Cgil, che rappresenta la categoria degli “atipici” – come sindacato vigiliamo su due aspetti, quello della sicurezza e della salute del lavoratore, e quello contrattuale, con un riconoscimento di tipo economico parametrato ai contratti nazionali del settore e con i dovuti meccanismi di previdenza e malattia”.

“In questa fase l’aspetto della sicurezza per chi consegna la spesa, ma anche per i rider, è fondamentale – aggiunge – è necessario che vengano rispettate le linee guida del protocollo firmato dal governo e dalle parti sociali sulle condizioni minime di sicurezza delle attività lavorative che possono proseguire, quindi dispositivi di protezione individuali, disinfettanti, guanti e mascherine, mi è capitato di vedere dei “portapizza” senza mascherine né guanti, così non va bene”.

Anche perché la posta in gioco, questa volta, è alta. Altissima. Da un punto di vista della salute del lavoratore, ma anche del cliente. “A noi hanno dato guanti e mascherine, non so quanto possano essere sufficienti a garantire il rischio zero per il contagio, io personalmente utilizzo una mascherina mia, più efficace – continua il lavoratore – però stiamo attenti a tutto”. Nel suo caso, tuttavia, i contatti umani non sono eliminati, per esempio, dalla possibilità di pagare on line.

“Se il pagamento avviene in maniera anticipata con carta di credito possiamo lasciare la spesa nell’ascensore o davanti alla porta ma spesso il cliente paga sul momento con bancomat“, continua. E tra chi si fa consegnare la spesa a casa c’è di tutto: giovani, single, madri, ma anche molti anziani.

“Se questa malattia è seria come dicono – riflette Andrea – siamo a rischio anche noi, non tanto nel momento in cui incontriamo il cliente, ma in altre fasi, magari in magazzino, con i colleghi, o in altri momenti in cui c’è meno concentrazione”. “Se ne vale la pena? Non lo so, diciamo che appena finita l’emergenza tornerò alle mie occupazioni, e non vedo l’ora, ma l’impressione è che mettere da parte qualche euro sarà molto utile in vista del futuro”.