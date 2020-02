Valle Stura, assemblea pubblica per portare avanti azioni legali contro Autostrade

Genova. Non si ferma la mobilitazione civica dei cittadini della Valle Stura, che dopo la prima assemblea e la prima manifestazione sotto la prefettura, si sono dati un nuovo appuntamento per portare avanti le eventuali azioni legali contro Auostrade per l’Italia.

L’incontro, in programma giovedì 6 febbraio alle 20,30 presso la sala della Casa della Giustizia di Campo Ligure, vedrà presente il team legale che si è messo a disposizione, e si analizzeranno tutte le varie possibilità: durante il primo incontro del 9 gennaio era, infatti, emersa la decisione di procedere o con un esposto o con una class action.

Nel frattempo sulla A26, l’autostrada che tiene “in ostaggio” la vallata, come i cittadini spesso ricordano, rimane sempre un cantiere a cielo aperto, mentre Genova24 aveva documentato la condizione allarmante del viadotto Piani.