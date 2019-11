Autostrada A6, viadotto spezzato in due a Savona: è emergenza

Savona. E’ piena emergenza sull’autostrada A6 Savona-Torino dove è nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 novembre, è crollato un pezzo consistente di viadotto, circa 40 metri. E’ successo dopo i fenomeni atmosferici violenti che si sono abbattuti sulla provincia e su tutta la Liguria nella ultime 36 ore.

Il crollo è accaduto a un chilometro circa da Savona in direzione Torino, in corrispondenza della chiesa di Madonna del Monte. L’autostrada è ovviamente chiusa tra Savona e Altare e questo complica ancora di più la situazione della viabilità nel savonese e in tutto il ponente visti i tanti problemi sulle strade provinciali.

Non si sa ancora se ci siano feriti, o peggio, ma non si esclude la presenza di auto cadute nella voragine.

Sul posto ci sono tre squadre dei vigili del fuoco, in parte sopra e in parte sotto la sede autostradale, oltre ai militi delle pubbliche assistenze e al personale sanitario del 118.

La tratta autostradale è gestita da Autofiori, gruppo Gavio, e non da Aspi. Sul sito di autofiori si parla di “autostrada chiusa tra savona e altare in direzione nord causa viadotto”.

Aggiornamenti in corso