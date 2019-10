Stefano Origone torna ‘sul campo’. La solidarietà della redazione di Genova24

Genova. Il giornalista di “La Repubblica” Stefano Origone, dopo 5 mesi dai ‘fatti di Corvetto’ è tornato operativo, e oggi pomeriggio era finalmente al suo posto presso la Sala Rossa del Consiglio comunale di Genova, per seguire, come sempre, la seduta dell’assemblea civica.

Origone, come è noto, è stato vittima di un violento pestaggio da parte di alcuni poliziotti durante gli scontri di piazza avvenuti lo scorso maggio a Corvetto, riportando pesanti e invalidanti traumi, che purtroppo saranno irreversibili: la mano sinistra con cui tentò di proteggere la testa dalle manganellate, infatti, ha due dita pesantemente menomate, e difficilmente torneranno alla completa operatività.

Tutti noi della redazione di Genova24 ci felicitiamo per il rientro in servizio del collega, a cui va ancora la nostra solidarietà per quanto successo. Una ferita indelebile per tutta la categoria e per tutta la città. Ben tornato Stefano!