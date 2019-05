Spese pazze, raffica di condanne per i consiglieri regionali: pene più severe delle richieste dei pm

Genova. Condanne per quasi tutti i consiglieri ed ex consiglieri regionali a processo per le “spese pazze” del consiglio regionale. Il giudice Giuseppe Dagnino, presidente della seconda sezione penale del tribunale di Genova, ha letto la sentenza immediatamente dopo l’appello dei presenti.

I politici erano accusati a vario titolo di peculato e falso ideologico, per avere speso migliaia di euro, soldi pubblici destinati all’attività dei gruppi consiliari, per scopi privati o per attività di partito (cene, pranzi, viaggi, regali e così via). In molti casi il giudice ha stabilito sentenze (in primo grado) persino superiori alle richieste avanzate dalla procura. Le accuse riguardano i bilanci degli anni tra il 2010 e il 2012.

Ecco le condanne:

Michele Boffa (Pd) condannato a 3 anni

Luigi Morgillo (Fi) a 3 anni e un mese

Alessandro Benzi (da Sel a gruppo misto) condannato 3 anni e 1 mese

Francesco Bruzzone (Lega) condannato a 2 anni e 10 mesi

Armando Ezio Capurro (ex Noi con Burlando, il secondo passato a Direzione Italia) 2 anni e 11 mesi

Giacomo Conti condannato a 2 anni e 1 mese

Raffaella Della Bianca (passata al Gruppo misto e poi tornata in Fi) 2 anni e 10 mesi

Marylin Fusco (per la militanza in Diritti e Libertà (accusa aggiuntiva a quella per il periodo trascorso nell’Idv) 2 anni 8 mesi e 15 giorni

Gino Garibaldi condannato a 2 anni e 10 mesi

Roberta Gasco (Fi) 2 mesi aggiuntivi alla condanna precedente di 2 anni e due mesi

Marco Limoncini (Udc), 3 anni

Marco Melgrati (Fi) 2 anni, 11 mesi e 15 giorni

Nino Miceli (Pd), 3 anni

Edoardo Rixi (Lega) è stato condannato a 3 anni e 5 mesi

Matteo Rosso (eletto con Forza Italia, ora in Fdi) condannato a 3 anni, 2 mesi e 15 giorni

Alessio Saso (Ncd), 2 anni e 10 mesi

Aldo Siri (Lista Biasotti) 3 anni e 1 mese

Inoltre per Edoardo Rixi, che oggi è senatore e viceministro (carica quest’ultima non elettiva), la sentenza impone l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre per Francesco Bruzzone (anch’egli eletto al Senato) e Matteo Rosso (consigliere regionale) è stabilita l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena.

Per Gino Garibaldi, da lunedì nuovo sindaco di Cogorno, scatta la sospensione del mandato, in base ai termini previsti dalla legge Severino.

Ci sono anche pesanti confische: 56 mila euro per Rixi, 5 mila euro per Bruzzone e 29 mila a Matteo Rosso.

Assolti Massimo Donzella, Ezio Chiesa (entrambi Pd) e Stefano Quaini (Sel poi passato al gruppo misto) per i quali già il pm aveva chiesto l’assoluzione.