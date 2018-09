Il presidente del Consiglio Conte a Genova per la commemorazione del 14 settembre

Genova. La conferma arriva da Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, che sul proprio profilo Facebook annuncia: venerdì 14 alle 17.30 in Piazza De Ferrari dobbiamo esserci tutti! Ringrazio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha accettato il nostro invito e sarà con noi.

Per Toti si tratta di “un’occasione importante per onorare i nostri morti e ribadire tutti insieme che Genova e la Liguria vogliono costruire il futuro con le proprie mani, che i cittadini di Genova e della Liguria vogliono poter decidere, con le loro istituzioni, il proprio destino e che Genova e la Liguria dopo tanta sofferenza vengono prima di ogni altra cosa”.

A Genova verrà osservato anche un minuto di silenzio alle 11.36, con l’invito a scendere in strada per condividere la commemorazione. Per chi svolge attività di servizio sul trasporto pubblico, è arrivata la comunicazione ufficiale dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fn: “vista la difficoltà materiale di fermare i mezzi, la segreteria dei delegati e Rsa invitano il personale viaggiante che si trova in sosta ai capilinea, di unirsi al minuto di silenzio a dimostrazione della nostra vicinanza alle vittime del tragico evento”.