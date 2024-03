Liguria terra di cinema e serie tv: a Portofino la prima edizione dell’International Fiction Festival

Genova. Una tre giorni dedicata a cinema, fiction, serie tv e in generale alla produzione audiovisiva per rendere la Liguria un punto di riferimento per il comparto. Il Tigullio si prepara a ospitare la prima edizione dei Portofino Days, in programma da venerdì 22 a domenica 24 marzo con incontri ed eventi, molti dei quali aperti al pubblico, momenti di riflessione sullo stato dell’arte del comparto dell’audiovisivo e appuntamenti dedicati agli stakeholder del settore.

Tante, in effetti, le produzioni che hanno trovato casa in Liguria negli ultimi anni: dalle serie tv diventate cult come ‘Petra’ e ‘Blanca’ alle fiction Rai come ‘Mameli’ e l’attesissima ‘Come è umano lei’ sulla vita di Paolo Villaggio, passando per il video dell’ultimo singolo di Mahmood, girato tra l’hotel Bristol e corso Italia, e ‘Hotel Portofino’. Da qui l’idea di trasformare Portofino e il Tigullio in una sorta di “laboratorio di idee” sul comparto audiovisivo, con l’obiettivo di portare sul territorio anche un nuovo tipo di turismo e nuova linfa all’occupazione.

Il programma della tre giorni, consultabile sul sito www.portofinodays.org si divide in tre filoni principali: gli incontri di settore delle Film Commission italiane a Rapallo, le masterclass e i panel con i grandi nomi del comparto (registi, scenografi, stuntman, compositori, casting director, solo per citarne alcuni) a Santa Margherita Ligure, i forum, le proiezioni (tra le quali si segnala l’anteprima mondiale della terza serie di “Hotel Portofino”) e le premiazioni a Portofino.

A Genova intanto, davanti al teatro Carlo Felice, proprio per celebrare l’appuntamento, è stata inaugurata la mostra “Liguria Terra da Fiction” che racconta per immagini le grandi produzioni internazionali che hanno scelto la Liguria come sfondo per le loro fiction negli ultimi anni.

L’iniziativa vede l’impegno della Regione Liguria, affiancata dal Comune di Portofino e Genova Film Commission, con il sostegno di Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova, Comune di Rapallo, Comune di Santa Margherita Ligure, Camera di Commercio di Genova.

“La Liguria continua a distinguersi come protagonista nel settore dell’audiovisivo, una vera e propria ‘terra da film’ – ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria -.Le molteplici produzioni che hanno scelto il nostro territorio come location per set cinematografici stanno proiettando la bellezza della nostra regione su grandi e piccoli schermi di tutto il mondo. L’audiovisivo non solo promuove il turismo, ma costituisce anche un potente veicolo di promozione culturale, nonché volano di benessere economico e sociale. I Portofino Days rafforzano ulteriormente l’impegno di Regione Liguria nell’aprire le porte del territorio ligure a un pubblico internazionale, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama cinematografico così da agevolare investimenti futuri”.

“La Liguria è diventata un grandissimo set cinematografico – aggiunge Jessica Nicolini – La nostra regione offre mare, entroterra e montagne, un set unico che abbiamo solo noi. Ci siamo emozionati con le tantissime produzioni del nostro territorio, che significa attrazione turistica, opportunità di lavoro e sviluppo economico”.

“La Liguria viene sempre più scelta come luogo ideale per girare nuove produzioni a livello nazionale e internazionale. Lo dimostrano, non solo le qualificate presenze ai Portofino Days, ma anche i numeri in costante crescita che registrano nel 2023 il coinvolgimento di 94 comuni liguri in progetti audiovisivi – aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana – Segnali che testimoniano la buona riuscita delle azioni messe in campo da Regione Liguria nel promuovere il territorio con strumenti finanziari dedicati alle produzioni audiovisive, che non avrebbero attecchito con tale portata sul territorio se non fosse stato per il lavoro di squadra portato avanti con la collaborazione della Genova Liguria Film Commission”.

“Genova e la città metropolitana si stanno ritagliando un ruolo da protagoniste, anno dopo anno, nell’ambito delle produzioni cinematografiche e delle serie televisive – è il commento dell’assessore al Marketing territoriale del Comune di Genova Francesca Corso – oltre a essere un set naturale per la propria poliedricità e per la bellezza del territorio, Genova ha professionalità riconosciute a livello nazionale e internazionale che stanno dando un contributo fondamentale per fare crescere l’immagine della nostra città tra gli addetti dei lavori di settore. Portofino days porterà grandi nomi del cinema italiano e non solo: un’occasione straordinaria per la nostra città di ulteriore promozione del territorio. Invito tutti a visitare la mostra in largo Pertini dove potranno ritrovare scorci della nostra città, immortalati nel cinema e nella tv”.

“Siamo entusiasti di annunciare i ‘Portofino Days’ – dice il sindaco di Portofino, Matteo Viacava -, una celebrazione di tre giorni che metterà in luce il meglio della grande fiction attraverso una serie di eventi straordinari distribuiti tra le incantevoli località di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Genova. Questo festival è una testimonianza dell’impegno della nostra comunità nell’abbracciare la cultura, l’arte e il patrimonio unico del nostro territorio. I ‘Portofino Days’ non sono solo un’occasione per celebrare storie avvincenti e talenti eccezionali ma anche un’opportunità per continuare a innamorarsi delle nostre magnifiche città attraverso gli occhi dell’arte”.

“Da molti anni Rapallo ha aderito alla Film commission, grazie alla quale promuove il suo territorio attraverso grande e piccolo schermo – spiega il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco – Un modo in più per fare cultura e turismo nella nostra meravigliosa costa, unica e suggestiva. Partecipiamo con entusiasmo alla prima edizione dei Portofino Days, che testimoniano l’unione del nostro territorio anche su iniziative di altro livello”.

“Santa Margherita Ligure – spiega il sindaco Paolo Donadoni -, grazie alla nostra capacità di accoglienza e grazie al lavoro svolto da Regione Liguria e Film Commission, è tornata ad essere palcoscenico naturale di film, serie tv e spot, produzioni. Il legame con il mondo della cinematografia viene oggi consolidato con la prima edizione di un importante evento che con piacere ospitiamo a Villa Durazzo e che porterà benefici a tutti il comprensorio”.

“La Camera di Commercio – commenta il vicepresidente Alessandro Cavo – non ha fatto mancare il proprio sostegno a un’iniziativa davvero innovativa che porta nel Tigullio per la prima volta le Film Commission italiane e i grandi nomi dell’audiovisivo nazionale e internazionale. E lo fa strategicamente alla vigilia dell’apertura di stagione, per consentire agli ospiti di apprezzare al meglio le perle di questo territorio. Il contributo della Camera ai ‘Portofino Days’ è dunque una testimonianza concreta delle eccellenze di questo territorio: i vincitori dei prestigiosi “awards” riceveranno premi in filigrana e ardesia creati per l’occasione dagli ‘Artigiani in Liguria’ mentre gli invitati agli eventi potranno sorseggiare i cocktail ideati dai ‘Bartender Genova Gourmet’.

Il programma di Portofino

Il programma di Portofino si apre la sera di venerdì 22 marzo, con la consegna del Premio “Portofino Days”, la consegna del “Portofino Award Screenplay” alle migliori sceneggiature 2023 e a seguire, in anteprima mondiale la proiezione della prima puntata della terza stagione della serie “Hotel Portofino”.

Sabato 23 marzo, mentre al teatrino si alterneranno le proiezioni, al pomeriggio, in Piazzetta, l’ open forum “Le serie TV Crime al femminile” alle 15.00 e, alle 17.00, “Stati generali dell’Audiovisivo. Quale futuro indirizzo dovrà seguire il comparto nazionale e internazionale”.

La sera, dalle 21.00, la consegna dei premi “Portofino Soundtrack Award”, “Portofino Spot Award” e il Premio “Key Award Excellence Media Key – Portofino Days”.

Domenica 24, alle 15.30, speech “Sensualità a Corte: ovvero fare tutto da sé”.

Alle 16.30 l’ open Forum “Economia e Audiovisivo: La Lunga serialità e gli Studios come sistema di sviluppo territoriale.

Alle 17.30 “Digital Fiction: Dalle Origini ai Giorni Nostri – young series”.

La kermesse si chiude alle 18.30 con le ultime premiazioni: “Portofino Award Serie TV” e “Portofino Award Digital Movie”.

La partecipazione agli eventi è gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti. Il dettaglio del programma e le modalità di iscrizione sono sul sito www.portofinodays.org.

Il programma di Santa Margherita

Le sceneggiature, le colonne sonore e i mestieri dell’audiovisivo: tre giornate di incontri a Villa Durazzo aperte ad appassionati, studenti, appassionati del settore.

Ogni giornata è stata curata da un professionista di alto livello, che ha permesso di radunare i nomi di rilievo nazionale ed internazionale.

Si parte quindi da venerdì 22 marzo, giornata delle sceneggiature curata da Marco Ponti, sceneggiatore, scrittore e regista. Sabato 23 marzo, sarà la giornata delle colonne sonore curata da Roberto Pischiutta “Pivio”, compositore e autore di colonne sonore. Domenica 24 marzo, si chiude con la giornata dei mestieri del cinema curata da Enzo De Camillis, scenografo, regista, organizzatore del Premio Pellico d’Oro di Roma.

Gli incontri sono gratuiti aperti a tutti, su prenotazione, fino a esaurimento posti.