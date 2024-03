Mahmood, la scalinata del Bristol e corso Italia nel nuovo video: omaggio a Genova in vista del concerto

Genova. C’è anche un po’ di Genova nel videoclip del nuovo brano firmato da Mahmood, vincitore morale dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la hit “Tuta gold”, e della cantautrice belga Angèle.

Il video di “Sempre/Jamais” è infatti in parte girato all’Hotel Bristol, che si riconosce chiaramente grazie all’iconica scalinata già presente nel film di Alfred Hitchcock “La donna che visse due volte” (“Vertigo” in versione originale”). Del Bristol sono anche la stanza in cui danza Angèle e il tetto su cui balla, invece, Mahmood. E ancora, inseguimenti nel tunnel di piazza Dante a bordo di un’auto, e poi una rocambolesca fuga dalla polizia su una barca con partenza da un molo di corso Italia.

A dirigere il video ufficiale, già disponibile su Vevo, il regista Attilio Cusani, lo stesso che ha diretto anche quello di “Tuta Gold”, con il supporto di Genova Liguria Film Commission.

Un legame forte, quello del cantautore milanese, che nel 2019 si era già esibito a Portofino in occasione della riapertura della strada che collega il borgo a Santa Margherita Ligure e che tornerà presto in concerto in città: il 13 luglio è atteso all’Arena del Mare