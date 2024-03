Elezioni europee, la Lega Liguria candida l’assessora comunale Lorenza Rosso

Genova. Oggi era seduta come da programma tra gli scranni della giunta Bucci in consiglio comunale, ma a breve tenterà la corsa per un altro seggio, quello del parlamento europeo. Si tratta di Lorenza Rosso, assessora al Sociale del Comune di Genova, che sarà candidata per la Lega Liguria alle prossime elezioni europee.

Venerdì a Genova (ore 14) arriverà il segretario ligure e viceministro Edoardo Rixi a ufficializzare in conferenza stampa le liste del Carroccio, ma – secondo quanto anticipato in queste ore dall’agenzia Dire – i giochi sono già fatti. Anche perché ieri il segretario Matteo Salvini ha passato più di mezza giornata a Genova e l’ultima parola sarebbe arrivata proprio da lui,

La Lega ligure dovrebbe presentare due nomi: uno è quello del deputato savonese Francesco Bruzzone, che seppure per poco tempo era già stato europarlamentare, e l’altro appunto quello dell’assessora genovese alle Politiche sociali, che alle amministrative del 2022 era candidata con la lista civica “Vince Genova” del sindaco Marco Bucci e aveva raccolto 474 preferenze. Al momento sembra meno probabile un bis dell’attuale deputato europeo Marco Campomenosi.

Con Bruzzone il Carroccio punta a raccogliere i voti del “partito dei cacciatori” anche fuori dai confini liguri, una lobby fino a qualche anno fa piuttosto consistente e che anche oggi potrebbe smuovere non poche preferenze, mentre con Lorenza Rosso vorrebbe attirare elettori di area civica. Nonché, nota l’agenzia Dire, fare da contraltare alle preferenze che, con una strategia simile, Fratelli d’Italia vuole far convergere sull’ex vicesindaco e attuale capogruppo in consiglio regionale, Stefano Balleari.