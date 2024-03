Autostrade, Salvini promette: “Utili miliardari reinvestiti in manutenzioni senza aumentare i pedaggi”

Genova. “Sto lavorando personalmente coi tecnici del ministero sull’intera revisione del sistema delle concessioni autostradali in tutta Italia per arrivare come obiettivo finale a garantire le manutenzioni necessarie senza gravare sull’aumento dei pedaggi e sulle tasche dei cittadini“. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini a margine della cerimonia di avvio dei lavori del tunnel subportuale di Genova.

L’opera che connetterà San Benigno alla Foce tra cinque anni, secondo il cronoprogramma presentato oggi, costerà circa un miliardo di euro, cioè 300 milioni di euro in più rispetto alla cifra stabilita dall’accordo tra Autostrade, ministero ed enti locali che comprende anche il tunnel della Val Fontanabuona. Questa cifra verrà coperta non imponendo una tariffa per l’uso del tunnel, ma con un aumento generalizzato dei pedaggi su tutta la rete gestita da Aspi. E proprio su questo verteva la domanda a Salvini.

“Le concessionarie autostradali legittimamente hanno utili miliardari: ridiscuteremo al tavolo come reinvestire questi utili miliardari a vantaggio dei cittadini – promette il ministro -. È un po’ il discorso delle banche, qualcuno s’era stracciato le vesti a sinistra: le banche stanno macinando decine di miliardi di euro di utili, se una parte di questi utili miliardari fossero reinvestiti in attività utili ai cittadini non penso sarebbe uno scandalo. Ci stiamo lavorando”. I tempi? “Entro il 2024”.

“È un discorso che farà Autostrade col ministero che esula dal Comune di Genova. Mi sembra una cosa fuori luogo”, ha chiosato il sindaco Marco Bucci alla domanda sugli extra pedaggi per pagare il tunnel subportuale.

Dunque è tutto demandato alla riforma allo studio del Governo. Nel frattempo per il 2024 le tariffe autostradali sono già aumentate del 2,3%, in Liguria come nel resto d’Italia. A nulla sono valse le battaglie dei parlamentari liguri per scongiurare gli aumenti proprio sulle tratte più oberate dai cantieri su viadotti e gallerie.