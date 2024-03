Genova. Questa mattina si è tenuto un sopralluogo della IV Commissione regionale ai giardini John Lennon di Multedo, al quale hanno partecipato i rappresentanti del comitato cittadino da tempo sul piede di guerra per il progetto del nuovo del casello autostradale di Multedo, che, come anticipato da Genova24 di fatto interesserà l’area dei giardini John Lennon e le aree di Carmagnani.

“Autostrade – spiega il capogruppo in consiglio municipale Ponente Alessio Boni – ha realizzato il progetto legandolo alle compensazioni alla città di Genova per il crollo del ponte Morandi, ma allo stato attuale l’opera avrà un impatto fortissimo in quanto è prevista la creazione di un tunnel che passerebbe sotto le aree di Carmagnani. Tutto questo porterebbe alla cancellazione dell’unica zona di convivialità del quartiere, i giardini Lennon, che diventerebbero completamente area di cantiere”.

“Come Linea Condivisa – continua Boni – non capiamo questo progetto, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del sindaco Bucci in merito allo spostamento di Superba e Carmagnani. I cittadini e i comitati vorrebbero aspettare il trasferimento di tali attività per avere finalmente un nuovo casello autostradale più funzionante e meno impattante per il quartiere”.

Della stessa opinione il capogruppo in consiglio comunale di Genova Filippo Bruzzone: “Da tempo chiedo la convocazione di una Commissione ad hoc in Comune, su un progetto mai visto ufficialmente, ma la richiesta è stata finora sempre respinta dalla maggioranza, motivo per cui settimanalmente ne richiedo la convocazione”. “La cittadinanza – prosegue Bruzzone – non è stata minimamente coinvolta, e questo porta evidentemente a motivi di tensione che nessuno vuole. Siamo di fronte a una mancanza di rispetto da parte di chi amministra la città e da parte di Aspi che, pur avendo responsabilità evidenti, continua ad avere un atteggiamento ostativo nei confronti della cittadinanza genovese”.

Critico anche il capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale Gianni Pastorino: “Come Commissione Regionale – spiega – abbiamo effettuato un sopralluogo nell’area indicata e abbiamo verificato con mano innumerevoli disagi lamentati dal comitato e dai residenti. Adesso proporrò al presidente della Commissione di comprendere bene il rapporto tra fattibilità dell’operazione e spostamento dei depositi della Attilio Carmagnani, tanto vantati dal sindaco”.