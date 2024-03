Genova. Belen Rodriguez torna in Liguria, questa volta per una visita a sorpresa ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Gaslini.

La showgirl argentina, vestita per l’occasione da Pocahontas, è arrivata in ospedale insieme con Matilde Bruzzone, imprenditrice nel settore della sanità, che ha invece vestito i panni della principessa Elsa di Frozen. Entrambe erano accompagnate da Vanni Oddera, ambassador del Gaslini, dal direttore generale Renato Botti e dal direttore amministrativo Giuseppe Pintor.

Dal padiglione 20 il gruppo si è spostato nei vari reparti, incontrando il personale medico, i piccoli pazienti ricoverati e le loro famiglie. Rodriguez e Bruzzone si sono intrattenute con i bambini, hanno dispensato sorrisi, abbracci e baci e la showgirl argentina ha anche improvvisato una canzone accompagnata alla chitarra.

“Me ne vado con le tasche piene di baci e gli occhi pieni di te”, è stato il commento, mentre il Gaslini ha voluto ringraziare “Belen e Matilde per aver condiviso abbracci e sorrisi con i nostri piccoli e le loro famiglie e grazie, come sempre, a Vanni Oddera e ai suoi amici per rendere ogni visita speciale, piena di gioia e amore”.