Ambra e l’appello a donare al Gaslini: “Non vi chiederò mai nulla che prima non abbia fatto anche io”

Genova. Impegnata nelle ultime battute dell’edizione 2023 di X Factor, Ambra Angiolini non dimentica il suo ruolo “sociale” e si schiera in favore dell’ospedale Gaslini, lanciando un appello a donare all’istituto pediatrico, eccellenza italiana, per aiutare i piccoli pazienti ricoverati e le loro famiglie.

In un video condiviso su Instagram, l’attrice ha ricordato che “sono stata recentemente al Gaslini e ho potuto incontrare mani che curano, occhi che piangono, bocche che sorridono, voci che consolano e un livello altissimo che salva davvero vite umane”. Quindi si è rivolta ai follower per sottolineare che “oltre al vostro contribuito come volontari, che vi invito sempre a dare, perché le mani e gli abbracci non sono sostituibili con niente al mondo, c’è un modo per accorgersi che esistono anche gli altri, e questo è il più bello che si possa scegliere”.

Quindi l’appello, rivolto “a chi può”, a contribuire al lavoro del Gaslini, attraverso l’indirizzo dona.gasliniinsieme.org – “Per chi volesse fare una donazione economica, la cifra non è importante” – o tramite il sito www.gasliniinsieme.org, dove è possibile acquistare magliette e altri oggetti il cui ricavato andrà in beneficienza per aiutare le famiglie e i bambini: “Non vi chiederò mai nulla che prima non abbia fatto anche io – conclude Angiolini – Grazie a prescindere”.

L’attrice, come detto, ha fatto visita all’istituto pediatrico lo scorso settembre, con lei anche la figlia Jolanda: vestite da principesse Disney, si sono aggirate per i reparti dell’ospedale incontrando il personale medico e sanitario, i piccoli ricoverati e le loro famiglie.