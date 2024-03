Auto si ribalta nella galleria della A12: code e disagi tra Nervi e Genova Est

Genova. Ancora un incidente sulla autostrade genovesi, dove questa mattina un’automobile si è ribaltata all’interno di una galleria della A12, provocando code e disagi per la viabilità della tratta in direzione di Genova.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 nella galleria che separa il viadotto Bisagno e il viadotto Veilino: per cause ancora da accertare la vettura, dopo aver sbandato, si è capottata in mezzo alla careggiata. Per fortuna solo qualche graffio per le due persone all’interno dell’auto, soccorse dai medici del 118 ma senza essere trasportate in ospedale.

Immediate le ripercussioni sul traffico con una lunga coda di diversi chilometri nella tratta tra Genova Nervi e Genova Est, in direzione del capoluogo ligure.