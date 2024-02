Genova. La breve ma intensa ondata di maltempo che si è abbattuta su Genova e la Liguria in queste ore sta “presentando” il conto, con diverse criticità sparse per il territorio della nostra provincia. A Pieve Ligure il territorio comunale è di fatto spezzato in due con una grossa frana che ha completamente bloccato la viabilità della strada che collega la parte alta del “borgo” con quella bassa. Lo smottamento ha interessato un grosso muro di contenimento di un giardino privato che è completamente crollato sulla carreggiata.

L’episodio si è verificato intorno alle 16.30 in via Roma, a pochi metri dalla Aurelia, e per fortuna non ha coinvolto persone. Un vera e propria coincidenza molto fortunata, visto che pochi metri più a valle stava transitando una vettura seguita dallo scuolabus che stava portando a casa gli studenti dopo la giornata scolastica.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che stanno operando per la messa in sicurezza della strada e per l’apertura di un varco che consenta l’accesso carrabile alla parte alta del territorio comunale, raggiungibile attualmente solamente attraverso le creuze. A rimanere tagliati fuori dalla frana circa un migliaio di persone.

I lavori andranno avanti ad oltranza e non è ancora chiaro quando la zona sarà nuovamente attraversabile. Al momento l’amministrazione comunale starebbe aspettando le prime valutazioni per decidere sull’apertura delle scuole (a monte ci sono una scuola elementare e una scuola media) per la giornata di domani e su come garantire un eventuale presidio medico.

In mattinata a creare preoccupazione è stato il crollo di un muraglione di contenimento all’interno del giardino della scuola Contubernio d’Albertis, in via Amarena, nel quartiere di San Fruttuoso: immagini ancora una volta impressionanti e che per fortuna non hanno avuto epiloghi peggiori.