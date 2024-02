Genova. Un muraglione di contenimento all’interno del giardino della scuola Contubernio d’Albertis, in via Amarena, nel quartiere di San Fruttuoso a Genova è crollato questa mattina.

Non ci sono stati feriti. Al momento del crollo la scala sopra il muraglione non era percorsa da bambini o altre persone. Non c’era nessuno neppure al di sotto.

Il cedimento è stato provocato probabilmente dalle forti piogge di queste ore – Genova è in fase di allerta gialla – ma il muraglione non era in buona condizioni da tempo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Dopodiché una ditta ha iniziato a rimuovere i detriti. Il cedimento si è verificato in un’area privata, dentro un cancello, e quindi non sono segnalati problemi per il traffico.

I detriti, cemento e ferro, sono caduti su una macchina parcheggiata, danneggiandola pesantemente, e hanno colpito anche una seconda vettura.

Crolla un muraglione interno alla scuola Contubernio D’Albertis

Chiusa una scalinata di collegamento tra le due curve di via Amarena in prossimità del crollo.