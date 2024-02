Lumache, escrementi di topi, cibo scaduto: la Asl chiude un panificio in Valbisagno

Genova. Lumache, escrementi di topi, alimenti scaduti e lasciati per terra, cattivo stato di pulizia e manutenzione. È quello che hanno trovato negli scorsi giorni i tecnici della prevenzione della Asl 3 e i carabinieri del Nas di Genova nel panificio Cristhell Le So di via Struppa, in Valbisagno. Dopo un primo sopralluogo il 9 gennaio e un secondo controllo venerdì scorso, oggi è scattata la sospensione dell’attività, che dovrà restare chiusa finché le irregolarità non verranno sanate.

La situazione più grave è stata riscontrata in un locale magazzino dove erano custoditi sacchi di farina, alcuni dei quali appoggiati direttamente sul pavimento. Oltre alle ragnatele sulle pareti sono stati trovati escrementi di topi sugli scaffali e una lumaca sulla parete. Un chiaro indice, secondo gli esperti della struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl, che il locale “non è adeguatamente protetto dall’ingresso di animali e/o infestanti”.

Per il resto lo scenario era simile a quello scoperto un mese fa: frigoriferi con guarnizioni sporche e non integre, alimenti non protetti da contaminazioni in un freezer a colonna, senza le etichette obbligatorie con la denominazione del prodotto, la data di produzione e quella di scadenza, larve sul soffitto del magazzino interrato, cibo scaduto da un anno (in particolari le basi per le preparazioni). E poi sacchi buttati per terra, confezioni sporche, ripiani in legno di difficile pulizia. Anche i servizi igienici erano in scarse condizioni di pulizia.

Oltre alla chiusura temporanea del locale, a causa delle violazioni accertate sono state comminate sanzioni per un totale di 7mila euro. A mettere nei guai il titolare sono stati anche gli ispettori del lavoro che hanno accertato la presenza di un dipendente in nero.