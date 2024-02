Sporcizia e carenze igieniche, la Asl chiude una gastronomia cinese in via Sestri

Genova. Ancora un locale chiuso per carenze igieniche a Genova: stavolta il provvedimento di sospensione è scattato per una gastronomia cinese, la Poke&Roll di via Sestri, dopo l’ispezione effettuata ieri dai tecnici della prevenzione della struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3 insieme agli agenti della polizia di Stato. Il locale era stato rilevato un anno fa dall’attuale titolare.

Il personale intervenuto ha riscontrato gravi condizioni igieniche, scarsa manutenzione e pulizia per i locali e le attrezzature, assenza di acqua calda dietro il banco di esposizione, insufficiente areazione del locale adibito a laboratorio ubicato in una zona interrata. Irregolarità tali da “non essere risolvibili nell’immediatezza senza interrompere l’attività”, che potrà riaprire solo dopo aver risolto tutte le criticità. Inoltre il piano di autocontrollo aziendale obbligatorio non veniva applicato.

In particolare gli ispettori, una volta avuto accesso al laboratorio sotterraneo, hanno trovato sporcizia e unto un po’ ovunque, sacchi di riso aperti con possibilità di contaminazione, colamenti di grasso dalla cappa “con concreto pericolo di contaminazione degli alimenti sotto prodotti”, pentole lavate male, scaffali arrugginiti, un congelatore a pozzetto pieno di ghiaccio e in pessime condizioni manutentive.

Oltre agli aspetti igienico-sanitari, per quanto riguarda il laboratorio è stata inviata una segnalazione al servizio Psal (prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl 3, poiché il servizio igienico presente è raggiungibile solo percorrendo una scala con diversi scalini, potenzialmente pericolosa.