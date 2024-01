Furto in Albaro: i ladri entrano dalla finestra e fuggono con i gioielli

Genova. Ladri in azione in Albaro nei giorni dell’Epifania. Martedì, al loro rientro a casa, i proprietari di un appartamento in via Albaro hanno scoperto che qualcuno era entrato in casa e ne era fuggito con gioielli e altri oggetti di valore, lasciando le stanze a soqquadro.

La polizia è stata chiamata sul posto intorno alle 17. Una volta all’interno, gli agenti hanno constatato che i ladri erano entrati dalla finestra della cucina, forzandola.

Il valore degli oggetti rubati è ancora da quantificare. Nell’appartamento sono arrivati anche i tecnici della Scientifica per i rilievi, e le indagini sono state avviate. Si tratta soltanto di uno dei tanti furti commessi nel periodo delle festività natalizie, tra Capodanno e l’Epifania in particolare, giorni in cui i ladri hanno approfittato delle assenza per settimane bianche e vacanze per entrare in azione.