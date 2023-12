Maxi furto in via Assarotti: rubati gioielli, contanti e borse griffate per 500mila euro

Genova. Maxi furto negli scorsi giorni in un appartamento di via Assarotti, una delle zone più prestigiose sulle alture del centro di Genova. Una signora, rientrata ieri pomeriggio dopo essere stata fuori casa per qualche giorno, ha trovato l’abitazione completamente a soqquadro ed è corsa a denunciare l’episodio alle forze dell’ordine.

La refurtiva è di tutto rispetto. Secondo una lista provvisoria fornita dalla residente, all’appello mancano diverse borse griffate, gioielli in oro e contanti. Il valore stimato del bottino è tra i 300 e i 500mila euro.

I ladri sarebbero entrati da una finestra, trovata divelta dalla signora, a differenza della porta che risultava intatta. L’appartamento è situato al quinto piano, perciò i malviventi devono essersi arrampicati, probabilmente su una grondaia, per mettere a segno il colpo.

La polizia è intervenuta sul posto col personale della scientifica per effettuare i rilievi biologici e confrontare le tracce raccolte con quelle della banca dati della Questura. È molto probabile che gli autori del furto siano già noti per precedenti specifici. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza della zona.