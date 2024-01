De André ci lasciava 25 anni fa: a Genova un anno di eventi e concerti per farlo vivere ancora

Genova. Sarà un anno all’insegna di Fabrizio De André. Gli eventi dedicati al cantautore genovese iniziano oggi, nella data che segna il 25esimo anniversario della sua morte, l’11 gennaio 1999 all’Istituto nazionale dei tumori di Milano per un carcinoma polmonare che gli era stato diagnosticato pochi mesi prima. In questa giornata le note delle sue canzoni risuoneranno in centro, ma molti altri appuntamenti sono all’orizzonte e il clou – come anticipa l’edizione odierna de Il Secolo XIX – sarà un grande concerto organizzato in estate con la collaborazione di Rai e ministero della Cultura.

A partire dalle 10.00 dalla filodiffusione di via Garibaldi sarà trasmessa una playlist dei suoi più grandi successi, da Crêuza de mä a Bocca di Rosa, da La Città vecchia a La guerra di Piero, da Andrea a Il pescatore per finire con Via del Campo. “Genova ricorda Fabrizio De André a 25 anni dalla sua scomparsa – dice il sindaco di Genova Marco Bucci -. Per l’intera giornata in via Garibaldi risuoneranno le canzoni di Faber, un atto doveroso per celebrare la figura del cantautore genovese. Una musica che allieterà il passaggio di genovesi e turisti nel cuore della città. Un omaggio a un personaggio che Genova non potrà mai dimenticare”.

De André sarà anche protagonista dell’insolita edizione invernale dei Rolli Days, dal 19 al 21 gennaio 2024. Il tema centrale sarà “Sacro e profano“, suggerito dalla sua eccezionale vena poetica e musicale, dallo sguardo attento e partecipe che ha avuto sulla città, dalla sua capacità di evocare emozioni e sentimenti. I Rolli Days diventano quindi una “Ballata per Genova”. Oltre a palazzi, ville e chiese sono previste visite a tema in centro storico, ognuna ispirata a una canzone di Faber. A questo link il programma completo e le prenotazioni online.

Venerdi 1° marzo arriva al Teatro Centrale Stradanuova di Genova Faber Experience, un concerto che ripercorrerà le tappe musicali del cantautore con la band Faber is back. Il progetto musicale, nato dall’idea di Mario Sampaolo (cantante e coordinatore della band), presenta gli arrangiamenti, lo stile, i particolari e i dettagli delle atmosfere reali dei live di De André e si alimenta con una continua ricerca della qualità sonora che ha portato la band ad essere apprezzata e ricercata per la fedeltà e la qualità artistica del suo repertorio. Qui si possono acquistare i biglietti.

Il 21 maggio al Teatro Carlo Felice va in scena PFM canta De André Anniversary, tappa finale di un tour per celebrare il fortunato sodalizio della prog band col cantautore genovese a 45 anni dallo storico tour. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band. Saranno tre gli ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project. Qui si possono acquistare i biglietti.

Ma l’evento principe, come detto, sarà il “concertone” che andrà in scena tra giugno e luglio. Un evento nazionale che gli organizzatori (in prima linea la Regione) vorrebbero proporre allo stadio Ferraris nonostante le difficoltà logistiche legate all’allestimento. Nel progetto, che si avvarrà della direzione artistica di Dori Ghezzi, sono coinvolti anche Assoconcerti, la Fondazione De André e la Casa dei Cantautori tramite Margherita Rubino.

Non solo eventi, però. Con una mozione votata all’unanimità martedì scorso a Tursi, il Comune di Genova si è impegnato a istituire un vero e proprio percorso intitolato Genova attraverso De André da inserire nell’ambito dei circuiti turistici e culturali. Saranno apposte targhe con brani di canzoni, scritti o interviste nei luoghi più significativi, scelti attraverso un concorso di idee. Un modello che potrebbe essere poi replicato ad altri cantautori e poeti genovesi.