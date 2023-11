Autista Amt ha un malore, il bus finisce contro le auto: incidente in corso Marinetti

Genova. Incidente venerdì mattina poco prima delle 7 in corso Martinetti, a Sampierdarena, con un autobus della linea 66 e diverse auto coinvolte.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio, sia da parte di Amt sia da parte della Polizia Locale: dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente dell’autobus abbia avuto un malore perdendo il controllo del mezzo, coinvolgendo così altre quattro auto che in quel momento stavano percorrendo corso Martinetti.

Sul posto sono intervenuti ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena e diverse pattuglie della Locale. L’autista è stato portato al Villa Scassi in codice giallo, e non risultano altri feriti. La strada invece è stata chiusa dall’incrocio con corso Belvedere sino al civico 206, e intorno alle 10 la circolazione era ancora interrotta per la rimozione di tutti i veicoli. Le operazioni sono complicate dal punto in cui è avvenuto l’incidente, particolarmente stretto.