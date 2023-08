Incidente in via Gramsci, 63enne in scooter colpito da un malore si schianta e muore

Genova. Incidente mortale questa sera in via Gramsci, nel centro di Genova. Un uomo di 63 anni, alla guida di uno scooter, si è schiantato e ha perso la vita.

È successo alle 20.10 nella carreggiata in direzione ponente, all’altezza della Commenda di Prè. Secondo quanto accertato, si tratta di un incidente completamente autonomo che non ha visto coinvolti altri veicoli. Il mezzo a due ruote ha perso la traiettoria ed è finito sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti i militi della Nuova Volontari del soccorso di via Moresco e l’automedica del 118, ma per l’uomo, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’era più nulla da fare. Probabilmente ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore.

Sul luogo dell’incidente anche la sezione infortunistica della polizia locale per effettuare i rilievi.

(foto credits: F. Losciale)