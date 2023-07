Malore alla guida, 22enne si ribalta con l’auto a Bolzaneto

Genova. Paura a Bolzaneto, in via Felice Maritano, dove questa mattina intorno alle 10.45, una ragazza di 22 anni alla guida della sua auto ha avuto un malore, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata.

Secondo le prime informazioni, la ragazza avrebbe avuto un forte giramento di testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Fortunatamente le condizioni della giovane – estratta dall’auto, grazie a persone intervenute in suo aiuto – non sono gravi ed è stata portata in codice giallo al Galliera per accertamenti.